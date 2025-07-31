دعا وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، اليوم (الخميس)، إلى ضرورة البدء في عملية الاعتراف بدولة فلسطينية من الآن، وذلك قبيل إجراء محادثات في إسرائيل ومع السلطة الفلسطينية اليوم وغداً (الجمعة).

وحذر فاديفول في تصريحات لمدونة «برلين بلاي بوك» التابعة لموقع «بوليتيكو» الإخباري، من ضم إسرائيلي محتمل لمناطق فلسطينية، مؤكداً أن «هناك ساسة في إسرائيل يقولون باستمرار إننا سنضمها».

وقال وزير الخارجية الألماني:«لقد قرّر الكنيست ذلك بالفعل، بالطبع هذا لا يجوز، وهو غير مُبرّر بالقانون الدولي أيضا»، مضيفا: أن ألمانيا لا تُوافق على المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية.

ولفت إلى أن حل الدولتين التفاوضي يظل هو المسار الوحيد الذي يمكن أن يوفر للشعب على الجانبين حياة مفعمة بالسلام والأمن والكرامة، مشيراً إلى أن «الهدف الرئيسي هو بالتأكيد وقف إطلاق النار».

وطالب الوزير المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي الذي يتزعمه المستشار فريدريش ميرتس بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشدداً بالقول: «عدد الضحايا في قطاع غزة مُرتفع للغاية، نحن بحاجة إلى رفق بالسكان هناك».

وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي - الشريك في الائتلاف الحاكم الألماني حث على ممارسة المزيد من الضغوط على الحكومة الإسرائيلية للسماح بوصول المزيد من المساعدات برا إلى سكان قطاع غزة المتضررين.

وطالبت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب زيمتي مولر في تصريحات لمحطة «إيه ر دي» الألمانية التلفزيونية اليوم (الخميس) بممارسة «ضغط حقيقي» لإنهاء المعاناة في قطاع غزة، مطالبة بعدم السماح بعد الآن بتوريد أسلحة تُستَخدم في أعمال تنتهك القانون الدولي، مثل تلك التي تُنفذ في قطاع غزة.

وكان أكثر من 200 فنان وإعلامي ألماني قد وجهوا رسالة إلى المستشار الألماني فريدريش ميرتس مطالبين بوقف توريد أسلحة لإسرائيل وفرض عقوبات عليها.