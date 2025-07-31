أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم (الخميس)، أن الجولة الثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا، ستتضمن مناقشة مشاريع مذكرات وقف إطلاق النار تبادلها الطرفان خلال الجولة السابقة، موضحاً أن رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي يجري اتصالات مباشرة مع رئيس الوفد الأوكراني رستم عمروف.وأضاف بيسكوف للصحفيين: «لا يزال يتعين إتمام عملية التبادل، ويجري حاليا تنسيق التفاصيل النهائية، هذا تنفيذ للاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال الجولة الثانية، وبعدها ينبغي اتخاذ قرارات.. ولا زلنا ننتظر مقترحات الجانب الأوكراني، كما قلنا مرارا».وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، دعا في وقت سابق اليوم، دول العالم إلى التحرك من أجل تغيير النظام في روسيا، ومصادرة الأصول الروسية في الدول الغربية، وقال زيلينسكي في كلمة عبر الإنترنت خلال مؤتمر في هلسنكي: «حان الوقت لمصادرة أصول روسية»، مضيفاً: «علينا إيقاف آلة الحرب الروسية بالكامل، ووضع كل الأصول الروسية المجمّدة بما في ذلك الثروات المسروقة نتيجة الفساد للعمل على الدفاع في مواجهة العدوان الروسي. حان وقت مصادرة الأصول الروسية، وليس تجميدها فحسب، بل مصادرتها واستخدامها لخدمة السلام، لا الحرب».وجاءت تصريحات زيلينسكي بعد يوم من تأكيد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على صحة معلومات الاستخبارات الخارجية الروسية بشأن استبدال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بسفير أوكرانيا في لندن فاليري زالوجني، وقال: إن هذه المعلومات لا تحتاج إلى تأكيدات إضافية.في غضون ذلك، وفيما أكد الجيش الروسي سيطرته على مدينة تشاسيف يار في دونيتسك، نفى الجيش الأوكراني، اليوم تلك الأنباء على لسان المتحدث العسكري باسم مجموعة القوات الإستراتيجية العملياتية خورتيستيا، فيكتور تريغوبوف.وقال تريغبوف: «الأنباء غير صحيحة»، مضيفاً: إنهم يجعلوننا نعلق على ما تنشره وزارة الدفاع الروسية من معلومات دائماً أمر خاطئ.وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت في بيان: إن القوات الروسية استولت على مدينة تشاسيف يار التي تشهد معارك واسعة منذ أشهر، وتعد مركزاً رئيسياً للقوات الأوكرانية في دونيتسك.