أشادت إيطاليا بالجهود المصرية الحاسمة في وقف قوارب الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية منذ 2025، مؤكدة أن التنسيق المتواصل بين البلدين أسهم في تحقيق نجاحات ملموسة بهذا الملف.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو بحضور وزير الدفاع المصري الفريق أول عبدالمجيد صقر، والسفير الإيطالي في القاهرة ميكيلي كواروني.

وأكد الوزير الإيطالي تقدير بلاده للعلاقات التاريخية التي تجمعها بمصر، ناقلاً تحيات رئيسة وزراء إيطاليا إلى الرئيس السيسي، فيما شدد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون العسكري والأمني وترسيخ الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.

وتناولت المباحثات التطورات في قطاع غزة، حيث أكد السيسي ضرورة وقف إطلاق النار ورفض تهجير الفلسطينيين، إضافة إلى دعم حل الدولتين كسبيل لتحقيق السلام الدائم.

كما تطرق اللقاء إلى الأزمات الإقليمية وجهود تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، وبحث فرص تعاون مشترك بين مصر وإيطاليا في القارة الأفريقية ضمن الإستراتيجية الإيطالية للانفتاح على أفريقيا.