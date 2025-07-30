يتوجه وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، غداً الخميس إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية تحمل دلالات سياسية بارزة، كونها الأولى منذ بدء مرحلة جديدة في العلاقات بين دمشق وموسكو.

ومن المقرر أن يجري الشيباني محادثات مع كبار المسؤولين الروس حول تعزيز التعاون الثنائي وترتيب الملفات المشتركة على الصعيدين السياسي والعسكري.

وتأتي الزيارة استجابة لدعوة سابقة من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي شدد خلال لقاء جمعه بالشيباني في أنقرة على أهمية الحفاظ على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وتسعى موسكو، عبر هذه الاتصالات المكثفة مع القيادة السورية الجديدة، إلى تأكيد استمرار وجودها العسكري في طرطوس واللاذقية، ودعم مسار الاستقرار الداخلي والوفاق الوطني في سورية بعد سقوط نظام بشار الأسد.