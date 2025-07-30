أعلنت المديرية العامة للطيران المدني في الهند اليوم (الأربعاء)، اكتشافها 263 خللاً متعلقاً بالسلامة لدى شركات الطيران في بلادها، بما في ذلك 23 خللاً لدى أكبر شركة طيران «إنديجو»، و51 خللاً لدى ثاني أكبر شركة «إير إنديا»، مؤكدة أن ذلك في إطار تدقيقها السنوي المعتاد.

وقالت المديرية، وهي الجهة المنظمة لقطاع الطيران في البلاد: عمليات التدقيق أُجريت بناءً على متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي، وأفضل الممارسات العالمية، مبينة أن ارتفاع عدد الملاحظات «أمر طبيعي» بالنسبة لشركات الطيران التي تمتلك أعداداً كبيرة من أساطيل الطائرات.

وأشارت المديرية العامة إلى أنها رصدت 51 خللاً أمنياً لدى شركة «إير إنديا» خلال تدقيق أجرته في يوليو، بما في ذلك نقص التدريب الكافي لبعض الطيارين، والاعتماد على أجهزة محاكاة غير معتمدة، وسوء نظام إدارة نوبات عمل الموظفين، موضحة أنها رصدت 14 خللاً لدى شركة «سبيس جيت»، و17 خللاً لدى شركة «فيستارا»، التابعة حالياً لشركة «إير إنديا».

وذكرت المديرية أنها رصدت 25 خللاً لدى شركة «إير إنديا إكسبريس»، وهي شركة طيران منخفضة التكلفة تابعة لشركة «إير إنديا»، ولم تخضع شركة «أكاسا إير» للتدقيق بعد، مؤكدة أنها قسَّمت قائمة المخالفات إلى «المستوى الأول»، وهي المخالفات الجسيمة، و«المستوى الثاني»، وهي مخالفات أخرى تتعلق بعدم الامتثال.

وأفادت بأن إجمالي مخالفات «المستوى الأول»، التي رُصدت لدى شركات الطيران الهندية، بلغت 19 مخالفة، وبحسب تقارير إعلامية هندية فإن هذا التدقيق السنوي لا علاقة له بحادث تحطم طائرة بوينج من طراز «787 دريملاينر»، الذي أودى بحياة 260 شخصاً في مدينة أحمد أباد الشهر الماضي.

وكانت الهند قد أعلنت عقب الحادث المميت للطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الهندية «إير إنديا» أنها فحصت 8 طائرات من أصل 34 من طراز «بوينج 787» في البلاد.