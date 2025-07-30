فيما حذرت عدد من الدول من موجة تسونامي تضرب سواحل بلادها، ذكرت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية إن بركان كلوتشيفسكي في شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا بدأ في الثوران بعد زلزال قوي ضرب المحيط الهادئ اليوم (الأربعاء).وبلغت قوة زلزال كامتشاتكا 8.8 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزه قبالة ساحل شبه جزيرة كامتشاتكا، وفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ما أثار الاهتمام مجدداً بواحدة من أشد الكوارث الطبيعية فتكاً، وأقلها قابلية للتنبؤ.في غضون ذلك، قال مركز الأرصاد الوطني في بيرو إنه يتوقع أن تضرب سواحل البلاد (المحيط الهادئ) أمواج «تسونامي» يبلغ ارتفاعها نحو 7.58 قدم في وقت لاحق اليوم (الأربعاء)، مؤكدة أن معدل الارتفاع الأمواج يبلغ بين متر (3.28 قدم)، و2.31 متر (7.58 قدم).بدورها، أعلنت وكالة إدارة الحرائق والكوارث في اليابان، اليوم إجلاء أكثر من 2 مليون شخص في أنحاء البلاد، في أعقاب أمواج «تسونامي» يبلغ ارتفاعها حتى 1.3 متر (4.2 قدم) ضربت الساحل الشرقي لهوكايدو.وتأتي هذه الإجراءات بعدما خفضت السلطات مستوى «تحذيرات تسونامي» في بعض المناطق إلى إشعارات استرشادية، ولكن التحذيرات لا تزال قائمة في منطقتي هوكايدو وتوهوكو.وفي تحذير سابق، نبّهت الوكالة إلى أن أمواج «تسونامي» قد تضرب بشكل متكرر، مشددة على أن السكان في المناطق المتأثرة لا ينبغي لهم مغادرة الملاجئ حتى يتم خفض التحذيرات أو الإشعارات بالكامل.في الوقت ذاته، ألغت الفلبين التحذيرات بشأن موجات المد «تسونامي» في جميع أنحاء البلاد، والناتجة عن زلزال بشدة 8.8 درجة ضرب شرق روسيا، بعد أن طالبت سكانها بالابتعاد عن الساحل والانتقال إلى المناطق المرتفعة، لأنه من المتوقع أن تضرب موجات تسونامي المناطق الساحلية من البلاد.وفي السياق ذاته، أصدرت السلطات في جزر بولينيزيا الفرنسية تحذيراً من أمواج مد عاتية (تسونامي) لأرخبيل الماركيز، والتي كانت تتوقع أن تضرب أمواج يتراوح ارتفاعها بين 1.10 و2.20 متر عدداً من جزر الأرخبيل الليلة الماضية، مطالبة السكان الانتقال إلى أراض مرتفعة واتباع التعليمات الرسمية، بما في ذلك تأمين القوارب أو نقلها بعيداً عن الشاطئ.