أعلنت شركة «ناتس» البريطانية لخدمات مراقبة الحركة الجوية اليوم (الأربعاء) عن عطل فني في رحلات المطارات الرئيسية في لندن وأماكن أخرى بالبلاد، مشيرة إلى أنه تم حل المشكلة.

وأفادت الشركة في منشور على «إكس»: مهندسونا قاموا الآن باستعادة النظام الذي تأثر بعد ظهر اليوم، ونحن في طور استئناف العمليات العادية في منطقة لندن.

وذكر مطار هيثرو أنه تم إيقاف جميع الرحلات المغادرة مؤقتاً، فيما قال مطار جاتويك إن المشكلة أثرت على جميع الرحلات المغادرة في جميع أنحاء بريطانيا.

وكتب المطار في بيان على «إكس»: أنه لا توجد حالياً أي رحلات مغادرة من مطار لندن جاتويك بينما يتم حل المشكلة.

وأكد مطار «لندن سيتي» على منصة «إكس» أن الرحلات الجوية تأثرت بالمشكلة ذاتها، فيما قال مطار إدنبرة إن الرحلات المغادرة معلقة حالياً في انتظار المزيد من المعلومات من شركة ناتس.

يذكر أن مطار «ستانستد» في لندن قد تعرض في مايو الماضي لمشكلات تقنية أدت لتكدس مئات الركاب في طوابير طويلة خارج مبنى المطار وداخله وتسبب في تأخير الرحلات الجوية، وأعلن المطار حينها إن المشكلات الفنية التي أثرت على عمليات تسجيل الوصول والأمتعة والأمن وجدت طريقها إلى الحل لاحقاً لكن استمر تأخر الرحلات الجوية عن جدولها الزمني.

ودائماً ما تتعرض المطارات البريطانية إلى اعطال فنية تسبب في تأخير الرحلات.