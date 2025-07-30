يتوجه المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، في وقت لاحق اليوم (الأربعاء)، إلى إسرائيل؛ لبحث الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، بحسب موقع أكسيوس الأمريكي.ونقل الموقع عن مسؤوليْن أمريكييْن مطلعيْن على الموضوع قولهما إن ويتكوف قد يسافر أيضاً إلى قطاع غزة ويزور مراكز المساعدات التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية، ومن المتوقع أن يلتقي (الخميس) برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين؛ لبحث الوضع الإنساني في قطاع غزة والحلول الممكنة.وأفاد مسؤول أمريكي للموقع أن الرئيس ترمب يريد معرفة المزيد عن الوضع الإنساني في غزة لمعرفة كيفية تقديم المزيد من المساعدة للمدنيين هناك، مبيناً أن هذه ستكون أول زيارة لويتكوف إلى إسرائيل منذ نحو ستة أشهر.وأشارت القناة الـ12 العبرية إلى أن ويتكوف سيجتمع غداً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومسؤولين إسرائيليين كبار آخرين؛ لمناقشة الوضع في غزة والبحث عن حلول ممكنة، مبينة أن زيارة ويتكوف إلى إسرائيل تهدف لبحث وقف إطلاق النار في قطاع غزة.ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن تل أبيب سلمت «حماس» وثيقة ذات أهمية عبر الوسطاء؛ رداً على جواب «حماس» على مقترح الصفقة.وكانت حركة حماس قد اتهمت إسرائيل بتحويل الغذاء إلى سلاح قتل بطيء، والمساعدات إلى أداة فوضى ونهب، مبينة أن قطاع غزة يواجه مجاعة كارثية بفعل حصار شامل مستمر.وأشارت إلى أن غالبية شاحنات الإغاثة تتعرض للنهب والاعتداء، في إطار سياسة ممنهجة يتبعها الاحتلال، مشيرة إلى أن القطاع يحتاج إلى أكثر من 600 شاحنة مساعدات ووقود يومياً لتلبية الحد الأدنى من احتياجاته.وذكرت مصادر في مستشفيات غزة أن 22 فلسطينياً قتلوا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم، بينهم 15 من طالبي المساعدات، فيما قالت هيئة شؤون الأسرى إن أكثر من 10800 أسير لدى الاحتلال حتى بداية الشهر الجاري.وأشارت الهيئة إلى أن العدد لا يتضمن الأسرى المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، مبينة أن هناك 48 أسيرة، وأكثر من 440 طفلاً في سجون الاحتلال، وهناك أكثر من 3600 معتقل إداري و2454 معتقلاً من غزة تصنفهم إدارة سجون الاحتلال مقاتلين غير شرعيين.