جدد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف التأكيد على صحة معلومات الاستخبارات الخارجية الروسية بشأن استبدال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بسفير أوكرانيا في لندن فاليري زالوجني، وقال: إن هذه المعلومات لا تحتاج إلى تأكيدات إضافية.وردا على سؤال في هذا الشأن، أجاب بيسكوف: «لا أعتقد أن هناك حاجة للتعليق، هذه المعلومات واضحة، وتتحدث عن نفسها، لذلك لا يوجد شيء لأضيفه بهذا الشأن».وكانت وكالة الاستخبارات الخارجية الروسية، كشفت أمس (الثلاثاء)، أن ممثلين عن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ناقشوا بمشاركة مسؤولين أوكرانيين كبار، آفاق استبدال الرئيس فولوديمير زيلينسكي.وحسب الوكالة، فإن المناقشات جرت بمشاركة رئيس مكتب زيلينسكي أندريه يرماك، ورئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف، والقائد العام السابق للقوات المسلحة الأوكرانية والسفير الحالي لدى لندن فاليري زالوجني.وأفصحت الاستخبارات الروسية أن واشنطن ولندن رشحتا زالوجني لتولي منصب رئيس أوكرانيا، معتبرة أن استبدال زيلينسكي أصبح شرطا أساسيا لإعادة ترتيب علاقات كييف مع الغرب، وخصوصا مع الولايات المتحدة، بحسب تعبيرها.يذكر أن زالوجني تولى قيادة القوات المسلحة الأوكرانية بين عامي 2021 و2024، ويشغل حاليًا منصب سفير أوكرانيا لدى المملكة المتحدة. وأقيل من منصبه العسكري في 8 فبراير 2024، ليحل محله الجنرال أولكسندر سيرسكي.وكان يفترض أن تنتهي ولاية زيلينسكي عام 2024، لكن الأحكام العرفية التي فرضتها أوكرانيا في فبراير 2022 حالت دون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.وشهدت العلاقة بين زالوجني وزيلينسكي قبل إقالته توترا متزايدا، وأفادت تقارير بأنهما كانا على خلاف بشأن الإستراتيجيات العسكرية والتعبئة الجماهيرية، بحسب ما أوردت شبكة «سي إن إن».وأعلنت واشنطن في وقت سابق أنها تريد من كييف إجراء انتخابات بحلول نهاية العام، في حال تمكنت من الاتفاق على هدنة مع موسكو خلال الأشهر القادمة.