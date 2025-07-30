دحضت وزارة الداخلية السورية ما يتردد من مزاعم عن حصار محافظة السويداء، مؤكدة أنها محض كذب وتضليل.وقال المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا، اليوم (الأربعاء)، إن الحكومة السورية فتحت ممرات إنسانية لإدخال المساعدات لأهلنا المدنيين داخل المحافظة، بالتعاون مع المنظمات الإنسانية المحلية والدولية، لتسهيل الخروج المؤقت لمن شاء منهم خارج مناطق سيطرة المجموعات الخارجة عن القانون.وشهدت محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية بدءاً من 13 يوليو الماضي ولمدة أسبوع اشتباكات بين مسلحين من البدو ومقاتلين دروز، قبل أن تتوسع مع تدخل القوات الحكومية ومسلحي العشائر. وأسفرت الاشتباكات عن مقتل العشرات، قبل أن يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. ولا يزال وقف إطلاق النار صامداً في السويداء إلى حد كبير.وأفادت منصة «السويداء 24» الإخبارية المحلية بأن الاحتياجات الإنسانية في محافظة السويداء فائقة، وتحتاج أضعافاً مضاعفة من هذه القوافل، نتيجة الكارثة الإنسانية التي حلت بالمحافظة وطالت مدينة السويداء و36 قرية تعرضت لأضرار كلية أو جزئية.من جهة أخرى، أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار أن بلاده ستبدأ تزويد سورية بالغاز الطبيعي اعتباراً من الثاني من أغسطس القادم، مضيفاً أن أذربيجان ستشارك أيضاً في التصدير عبر بلدة كلس التركية.وكان بيرقدار قال خلال زيارة إلى دمشق في مايو الماضي إن تركيا ستزود سورية بملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، إضافة إلى ألف ميغاواط من الكهرباء.