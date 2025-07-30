دعا الاتحاد الأفريقي إلى عدم الاعتراف بحكومة موازية شكلتها قوات الدعم السريع في السودان الذي يشهد حربا أهلية عنيفة منذ منتصف أبريل لعام 2023.وطالب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي إلى رفض تقسيم السودان وإلى عدم الاعتراف بالحكومة الموازية التي تم تشكيلها، لما له من عواقب وخيمة على جهود السلام ومستقبل السودان، وفق بيان أصدره مساء أمس (الثلاثاء).وكان تحالف تقوده قوات الدعم السريع في السودان، أعلن السبت، تعيين رئيس وزراء مدني ومجلس رئاسي لقيادة حكومة موازية، في أعقاب توقيع ميثاق سياسي في فبراير بين قوات الدعم السريع وجماعات مسلحة ومدنية متحالفة معها خلال محادثات في نيروبي. ويمثل الإعلان أحدث خطوة تقوم بها قوات الدعم السريع لإقامة حكم مواز، في تحد للإدارة التي يقودها الجيش في البلاد التي تشهد حربا دامية.يذكر أن شرارة الحرب اندلعت بعد صراع بين رئيس الجيش عبدالفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) اللذين كانا حليفين أطاحا بالرئيس السابق عمر البشير عام 2019.وانقسم السودان مع سيطرة الجيش على الشمال والشرق والوسط بعدما استعاد العاصمة الخرطوم أخيرا، بينما تسيطر قوات الدعم السريع على معظم إقليم دارفور وأجزاء من كردفان، وأدت هجمات إلى مقتل المئات، وفق جهات حقوقية محلية.وتسببت الحرب في مقتل عشرات الآلاف وفرار الملايين من منازلهم وانهيار الخدمات الأساسية، من الرعاية الصحية إلى المياه، في مختلف أنحاء السودان.