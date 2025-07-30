دعت فرنسا و14 دولة أخرى بينها كندا وأستراليا، البلدان الأخرى إلى إعلان عزمها الاعتراف بدولة فلسطين. وكتب وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو على منصة «إكس»، اليوم (الأربعاء) في نيويورك مع 14 دولة أخرى توجه فرنسا نداء جماعيا: نعبر عن عزمنا الاعتراف بدولة فلسطين وندعو الذين لم يفعلوا ذلك حتى الآن إلى الانضمام إلينا، غداة «نداء نيويورك» الذي أطلق في ختام مؤتمر وزاري في الأمم المتحدة حول حل الدولتين في النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.وكانت عدة دول بينها دول أوروبية أعلنت استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر في سبتمبر القادم، عقب اختتام المؤتمر الدولي في نيويورك.وجاء في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية هذه الدول أن «الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة أساسية نحو تحقيق حل الدولتين»، داعين بقية الدول التي لم تعترف بعد بفلسطين إلى الانضمام لهذا التوجه.ومن بين الدول التي أعلنت عزمها الاعتراف بفلسطين للمرة الأولى 9 دول هي: أستراليا وكندا وفنلندا ونيوزيلاندا والبرتغال وأندورا ومالطا وسان مارينو ولوكسمبورغ، فيما جددت دول أخرى سبق لها الاعتراف بفلسطين دعمها، مثل أيسلندا وإيرلندا وإسبانيا.من جهته، أعلن رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا في بيان منفصل، أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطين، مؤكدا التزام بلاده بدعم حل سياسي شامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.وكشف مصدر بريطاني أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أبلغ نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه الاعتراف بدولة فلسطين، مشترطا وقف إطلاق النار في غزة، وضمان عدم تنفيذ عمليات ضم في الضفة الغربية، والدخول في عملية سلام تؤدي إلى حل الدولتين. وشدد ستارمر على أن قراره ليس نتيجة ضغوط داخلية أو إعلامية، رغم تنامي الانتقادات لحكومته عقب نشر صور من غزة في وسائل الإعلام العالمية.وقوبل الإعلان البريطاني ترحيبا من السعودية والأردن، ووصفته وزارة الخارجية الأردنية بأنه «خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين».فيما وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخطوة البريطانية بأنها «موقف تاريخي»، ودعا دول العالم إلى أن تحذو حذو بريطانيا، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.وفي إسرائيل، أثار الإعلان موجة انتقادات داخلية، وأصدر منتدى للسياسة الخارجية يضم 18 سفيرا إسرائيليا سابقا بيانا حذر فيه من «انهيار سياسي غير مسبوق» تعيشه إسرائيل على خلفية الحرب الجارية وازدياد العزلة الدولية.ودعا السفراء إلى وقف الحرب، وإطلاق جميع الرهائن، وبدء عملية سياسية تنهي حكم حماس في غزة، محذرين من أن «خطوات الضم ستفاقم عزلة إسرائيل».