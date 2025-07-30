أكد ملك المغرب محمد السادس (الثلاثاء) أن بلاده مستعدة لإجراء «حوار صريح ومسؤول» مع الجزائر، بشأن مختلف القضايا العالقة بين البلدين، مشيراً إلى أن مبادرة الحكم الذاتي هي «حل وحيد للنزاع حول الصحراء المغربية».

وأضاف ملك المغرب في خطاب بمناسبة عيد العرش «حريصون على إقامة علاقات طيبة مع الشعب الجزائري، ونؤكد حرصنا على إيجاد حل توافقي في نزاع الصحراء يحفظ ماء وجه جميع الأطراف». وتابع ملك المغرب «إن التزامنا الراسخ باليد الممدودة لأشقائنا في الجزائر نابع من إيماننا بوحدة شعوبنا، وقدرتنا سوياً على تجاوز هذا الوضع المؤسف». وأكد الملك محمد السادس تمسك بلاده بالاتحاد المغاربي، وأضاف أن الاتحاد المغاربي «لن يكون دون انخراط المغرب والجزائر مع باقي الدول الشقيقة».