أكدت مسوّدة بيان «مؤتمر حل الدولتين» المنعقد في نيويورك برئاسة سعودية ـ فرنسية اليوم (الثلاثاء) أن حل الدولتين السبيل الوحيد لتلبية تطلعات الإسرائيليين والفلسطينيين، مشددة على أنه لا يمكن للحرب والاحتلال والنزوح تحقيق السلام.

وركزت المسودة على إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام جنباً إلى جنب مع إسرائيل، محددة الإطار الزمني لتحقيق دولة فلسطينية بـ15 شهراً.

ودعت المسوّدة إسرائيل إلى إنهاء العنف والتحريض ضد الفلسطينيين، مؤكدة ضرورة إنهاء حرب غزة الآن، والاتفاق على اتخاذ عمل جماعي لإيصال المساعدات فوراً بشكل غير مشروط إلى القطاع.

وأبدى المشاركون دعمهم لنشر بعثة أممية مؤقتة في قطاع غزة بناء على دعوة السلطة الفلسطينية، مؤكدين أن دور «الأونروا» حالياً لا غنى عنه، وستسلم خدماتها للسلطة بعد حل عادل لأزمة اللاجئين.

وأعلن المشاركون التزامهم باتخاذ خطوات محددة زمنياً لتنفيذ حل الدولتين، مشددين على رفضهم التهجير القسري للفلسطينيين.

ودعا المشاركون إسرائيل إلى إصدار التزام علني بحل الدولتين، مرحبين بالتزام الرئيس الفلسطيني بإجراء انتخابات عامة خلال عام.

وأوصت المسوّدة بإنشاء لجنة إدارية انتقالية لإدارة غزة تحت مظلة السلطة الفلسطينية فوراً، ووقف إطلاق النار، وأن على حركة حماس تسليم أسلحتها للسلطة الفلسطينية ونزعه بالكامل، مشددة على ضرورة إفراج حركة حماس عن الرهائن وإنهاء حكمها في غزة.

وأكدت المسوّدة أن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ويجب توحيدها مع الضفة، معلنة تأييدها للتنفيذ العاجل للخطة العربية لإعادة إعمار غزة، ورفض استخدام التجويع كوسيلة للحرب في غزة.

وأشارت إلى ضرورة تأمين اليوم التالي للفلسطينيين والإسرائيليين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام جنباً إلى جنب مع إسرائيل.