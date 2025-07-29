أكدت مصادر قبلية يمنية اليوم (الثلاثاء) مقتل القيادي في تنظيم القاعدة في منطقة المصينعة بمحافظة شبوة جنوب شرق اليمن أبو عواد صالح الطوسلي في معارك مع القوات الأمنية اليمنية المرابطة بين محافظتي شبوة وأبين، موضحة أن الطوسلي يعد من أخطر قادة تنظيم القاعدة وكان يتخذ من الجبال الممتدة بين أبين وشبوة مخابئ لتحركاته.

وأوضحت المصادر أن اشتباكات اندلعت في منطقة «أرض آل غسيل» بمديرية حطيب الجمعة الماضية بعد رصد تحركات مشبوهة لعناصر إرهابية حاولت التسلل لمواقع قريبة من تمركز قوات يمنية، مشيرة إلى أن الطوسلي قُتل إلى جانب عدد من مرافقيه خلال الاشتباك المباشر مع القوات الأمنية العسكرية في بلدة المصينعة (الجمعة).

وكان التنظيم قد اتخذ من «المصينعة» الجبلية معقلاً له قبل أن يتم تحريرها من قبل القوات الأمنية والعسكرية اليمنية، لكن هذه الفلول ظلت فارة في الجبال الممتدة من محافظة شبوة مروراً بمحافظة أبين وحتى مناطق الحوثي بمحافظة البيضاء التي تحولت إلى مركز رئيسي لتنظيمي داعش والقاعدة، وبحماية وتنسيق وتخادم مشترك بين التنظيم والحوثيين في تنفيذ الهجمات ضد القوات الحكومية، سواء بالألغام المفخخة والمموهة أو الطيران المسيّر.

وأقر تنظيم القاعدة الإرهابي في حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي بمقتل الطوسلي ووصفه بـ«أمير المصينعة»، وحاول تنفيذ هجمات خلال اليومين الماضيين عبر استخدام العبوات الناسفة والمفخخات، لكنه فشل وتمكنت القوات الحكومية من إحباط مختلف المحاولات.

من جهة أخرى، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم (الثلاثاء) زيادة مبلغ المكافأة المعروضة سابقاً، مقابل الحصول على معلومات تقود للقبض على زعيم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية سعد بن عاطف العولقي، ووفقاً لبيان برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية فإن المكافأة تصل إلى 10ملايين دولار والانتقال إلى مكان آمن. وقال البرنامج: «إذا كانت لديك معلومات عن الإرهابي سعد بن عاطف العولقي، زعيم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، الموجود في اليمن، فأرسلها إلينا، قد تكون مؤهلاً للحصول على مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار، والانتقال إلى مكان آمن»، موضحاً أن العولقي المعروف أيضاً باسم سعد محمد عاطف، قاد هجمات ضد الولايات المتحدة، ونفذ عمليات خطف طالت عدداً من الرعايا الأمريكيين والغربيين في اليمن. وأشار إلى أن العولقي دعا إلى شن هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها بصفته أمير تنظيم القاعدة المُصنف أمريكياً «منظمة إرهابية». وكان البرنامج قد أعلن في نوفمبر 2022 مكافآة قدرها 6 ملايين دولار مقابل معلومات عن العولقي، لكنه رفعها إلى 10 ملايين دولار.