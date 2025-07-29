أكد السفير الأمريكي المرشح في لبنان ميشال عيسى، اليوم (الثلاثاء) أن نزع سلاح «حزب الله» ليس خياراً بل ضرورة، عازياً ذلك إلى أن الحزب يمنع أي نهوض اقتصادي ويقوّض سيادة الدولة. وأوضح عيسى خلال جلسة استماع حاسمة أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، أن الحزب حفر أنفاقاً على الحدود كُتب داخلها «نحو القدس»، في إشارة إلى إستراتيجيته العابرة للحدود، داعياً لضرورة الاستفادة من وقف إطلاق النار مع إسرائيل لترسيم الحدود وتحقيق تطبيع واقعي، وإعادة بسط سلطة الدولة في الجنوب.واعتبر المرشح لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى لبنان أن خدمته في بيروت ستكون «شرف العمر»، مدافعاً بقوة عن دعم الجيش اللبناني.ووصف عيسى الجيش اللبناني بـ«المؤسسة الوحيدة التي تحظى بثقة اللبنانيين»، مؤكداً أن الجيش مستعد لتسلّم زمام الأمن، رغم افتقاره للسلاح والرواتب، مقارنة بـ«حزب الله» الذي يلقى دعماً مالياً وعسكرياً خارجياً.وشدد المرشح الأمريكي لتولي منصب سفير واشنطن في بيروت على ضرورة اغتنام اللحظة التي وصفها بـ«التاريخية» لدعم الجيش اللبناني وتمكين الدولة.يذكر أن ميشال عيسى هو رجل أعمال ومستثمر أمريكي من أصل لبناني، وينحدر من قرية بسوس قضاء عالية في محافظة جبل لبنان، وقضى طفولته في بيروت ثم انتقل إلى باريس ومنها إلى نيويورك.ودرس ميشال الاقتصاد في جامعة باريس نانتير، ثم استكمل دراسته في أحد المعاهد وحصل على دورة تعليمية في مجالات القانون المصرفي والشركات وتجارة السيارات، إضافة إلى التمويل والأوراق المالية، وشارك في ندوات عدة تناولت مختلف جوانب الصناعة المالية، من الائتمان والامتثال إلى تأثير التكنولوجيا على صناعة التداول، وعرف بخبرته في إدارة الأزمات وإعادة هيكلة الشركات.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 8 مارس الماضي ترشيح ميشال عيسى لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى لبنان، خلفاً للسفيرة ليزا جونسون التي تولت هذا المنصب في ديسمبر 2023.