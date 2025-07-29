تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر يوليو (2025)، من انتزاع (1151) لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها (4) ألغام مضادة للأفراد، و(49) لغمًا مضادًا للدبابات، و(1093) ذخيرة غير منفجرة، و(5) عبوات ناسفة.

وتمكَّن فريق «مسام» في محافظة عدن من نزع (958) ذخيرة غير منفجرة، وفي مديرية قعطبة بمحافظة الضالع نزع الفريق لغمين مضادين للأفراد، وفي محافظة الحديدة نزع لغمًا واحدًا مضادًا للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية حيس، ولغمين مضادين للدبابات وذخيرتين غير منفجرتين بمديرية الخوخة، وفي مديرية خب الشغف بمحافظة الجوف تم نزع (15) لغمًا مضادًا للدبابات وذخيرتين غير منفجرتين.

وفي محافظة لحج نزع فريق «مسام» (21) ذخيرة غير منفجرة بمديرية تبن، ولغمين مضادين للدبابات و(17) ذخيرة غير منفجرة بمديرية طور الباحة، و(3) ألغام مضادة للدبابات في مديرية المضاربة، وفي محافظة مأرب نزع الفريق (9) ذخائر غير منفجرة بمديرية الوادي، ونزع (23) لغمًا مضادًا للدبابات، و(5) عبوات ناسفة بمديرية مأرب، ونزع الفريق في محافظة شبوة لغمًا واحدًا مضادًا للأفراد ولغمًا واحدًا مضادًا للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية عسيلان، ولغمًا واحدًا مضادًا للدبابات بمديرية عين.

وفي محافظة تعز نزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًا للدبابات، و(13) ذخيرة غير منفجرة بمديرية ذباب، ولغمًا واحدًا مضادًا للأفراد، و(39) ذخيرة غير منفجرة بمديرية المخا، و(30) ذخيرة غير منفجرة بمديرية المظفر.

وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة خلال شهر يوليو إلى (4852) لغمًا، فيما ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع «مسام» حتى الآن إلى (507.588) لغمًا، بعد أن زُرعت بشكل عشوائي في مختلف الأراضي اليمنية لحصد الأرواح البريئة من الأطفال والنساء وكبار السن، وزرع الخوف في قلوب الآمنين.

وتواصل المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، جهودها في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، ضمن مشروع يُعزز سلامة المدنيين، ويسهم في تمكين الأشقاء اليمنيين من عيش حياة كريمة وآمنة.