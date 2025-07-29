أعلن وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا، اليوم (الثلاثاء)، رفض بلاده كافة السياسات التي تؤخر جهود حل الدولتين، مؤكداً الاعتراف الكامل بدولة فلسطين.

وقال اليحيا في كلمته خلال مؤتمر حل الدولتين لتسوية القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة، برئاسة السعودية وفرنسا: «نؤكد الاعتراف الكامل بدولة فلسطين، ونرحب بالخطوات الدولية بهذا الشأن»، مطالباً بالوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووقف استهداف المدنيين والبنية التحتية.

وشدد اليحيا على ضرورة فتح جميع المعابر بشكل دائم وغير مشروط بما يضمن تدفق المساعدات، ورفض كافة أشكال التهجير القسري.

من جهته، قال وزير الخارجية البرتغالي باولو رانجيل إن الحرب الإسرائيلية على غزة يجب أن تنتهي، مشدداً على ضرورة الكف عن بناء المستوطنات في الضفة الغربية. وأضاف خلال مؤتمر حل الدولتين: الأزمة الإنسانية والتجويع ودوامة العنف يجب أن تنتهي.

بدوره، قال وزير العلاقات الدولية في جنوب أفريقيا رونالد لامولا إن سياسات إسرائيل تقوّض جهود حل الدولتين، داعياً جميع الدول للاعتراف سريعاً بدولة فلسطين.

وانطلقت، مساء اليوم (الثلاثاء)، فعاليات اليوم الثاني والأخير من أعمال المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، بعد أن شهد اليوم الأول زخماً واسعاً وتوافقاً على تسوية عادلة لقضية فلسطين وإدانة تجويع غزة.