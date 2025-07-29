أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الثلاثاء)، سعيه إلى تسوية النزاع في قطاع غزة، مؤكداً أن التنسيق مستمر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال ترمب لشبكة «سكاي نيوز» البريطانية، خلال زيارته إلى أسكتلندا لافتتاح ملعب جديد للغولف: «الطرفان يعملان معاً، وهناك محاولات جارية لتسوية الأمور»، وفي رده حول إرسال رسالة إلى نتنياهو، قال ترمب: «نحن نعمل معاً ونحاول تسوية الأمور».

وأشار ترمب إلى أنه سيعود قريباً إلى واشنطن، قائلاً: «سنلعب جولة سريعة، ثم أعود إلى واشنطن وسنخمد الحرائق في جميع أنحاء العالم»، مضيفاً: «كما تعلمون، أوقفنا حرباً، لكن هناك نحو 5 حروب أخرى. هذا أهم بكثير من لعب الغولف، رغم أنني أحب اللعبة».

وكان ترمب قال إن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة أمر ممكن، مبيناً أن إسرائيل تواجه قراراً مصيرياً بشأن المرحلة القادمة في غزة، خصوصاً بعد انسحابها من مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن مع حركة حماس.

وشدد ترمب في تصريحات صحفية بالقول: «يمكننا إنقاذ الكثير من الناس في غزة، فهناك مجاعة حقيقية، وهذا أمر لا يمكن التشكيك فيه ولا يمكن التظاهر بغير ذلك، إسرائيل قادرة على فعل الكثير بشأن وصول الغذاء»، لافتاً إلى أنه تحدث مع نتنياهو ويعمل على وضع خطط بشأن غزة.

وأضاف: «سنعمل على إنشاء مراكز غذاء، وسيكون الوصول إليها متاحاً دون قيود، وسنقدم الأموال وستنضم إلينا دول أخرى»، مشيراً إلى أن التعامل مع حماس أصبح صعباً لأنها لا تريد التخلي عن الرهائن المتبقين.