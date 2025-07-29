كشفت وكالة الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم (الثلاثاء)، مناقشة ممثلين عن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومسؤولين أوكرانيين كبار، آفاق استبدال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقالت الوكالة: «المناقشات جرت بمشاركة رئيس مكتب زيلينسكي أندريه يرماك، ورئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف، بالإضافة إلى القائد العام السابق للقوات المسلحة الأوكرانية والسفير الحالي لدى لندن فاليري زالوجني، موضحة أن واشنطن ولندن قررتا ترشيح زالوجني لتولي منصب رئيس أوكرانيا».

وأشارت الوكالة إلى أن استبدال زيلينسكي أصبح شرطا أساسيا لإعادة ترتيب علاقات كييف مع الغرب، وخصوصاً مع الولايات المتحدة.

يذكر أن ولاية زيلينسكي من المفترض أن تنتهي في عام 2024، لكن الأحكام العرفية التي فرضتها أوكرانيا في فبراير 2022 حالت دون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وسبق أن أكدت واشنطن أنها تريد من كييف إجراء انتخابات، ربما بحلول نهاية العام، إذا تمكنت أوكرانيا من الاتفاق على هدنة مع موسكو خلال الأشهر القادمة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أنه لا يعتقد أن زيلينسكي زعيم شرعي في ظل عدم وجود تفويض انتخابي جديد، ولا يتمتع بالحق القانوني في التوقيع على وثائق ملزمة تتعلق باتفاق سلام محتمل.

وكانت الحرب بين روسيا وأوكرانيا اندلعت في 24 فبراير 2022 في تصعيد تسبب بأكبر صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية سقوط فيها مئات الآلاف من الضحايا العسكريين وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين الأوكرانيين وتمكنت خلالها موسكو من السيطرة على عدد من المدن الأوكرانية.