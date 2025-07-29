كشف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن الأجهزة الأمنية أحبطت 29 محاولة إطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه إسرائيل وقواعد عراقية تضم قوات أمريكية، من قبل جماعات مسلحة في العراق، سعياً لعدم «إعطاء إسرائيل مبرراً في ظل سياستها لتوسيع نطاق الحرب».وأعلن أن حكومته تنسق مع الحكومة السورية الجديدة، خصوصاً في المسائل الأمنية، مشدداً على أن بغداد ودمشق تواجهان عدواً مشتركاً هو تنظيم «داعش» الذي يوجد بوضوح في سورية.وقال السوداني في مقابلة مع وكالة «أسوشيتد برس» نشرت، اليوم (الثلاثاء)، إن حكومته حذرت الحكومة السورية من الأخطاء التي وقعت في العراق بعد سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين حين أدى الفراغ الأمني إلى سنوات من العنف الطائفي وصعود الجماعات المتطرفة المسلحة. ودعا السوداني القيادة السورية للسعي إلى عملية سياسية شاملة تضم جميع المكونات والطوائف. وجدد التأكيد على أن العراق لا يريد تقسيم سورية ولا أي وجود أجنبي على أراضيها، في إشارة إلى التوغلات الإسرائيلية في الجنوب.وتعليقاً على التصعيد الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أكد السوداني أن بلاده حرصت على «عدم إعطاء أي مبرر لأي طرف لاستهداف العراق».وفي ظل اتفاق يقضي باكتمال المرحلة الأولى من انسحاب قوات التحالف في شهر سبتمبر القادم، أفصح السوداني بأن الولايات المتحدة والعراق سيجتمعان بحلول نهاية العام لترتيب العلاقة الأمنية الثنائية بين البلدين. واعتبر أن وجود قوات التحالف وفر مبرراً للجماعات العراقية لتسليح نفسها، ولكن بمجرد اكتمال انسحاب التحالف لن تكون هناك حاجة أو مبرر لأي جماعة لحمل السلاح خارج نطاق الدولة.وأعرب رئيس الوزراء العراقي عن أمله في تأمين استثمارات اقتصادية أمريكية في النفط والغاز والذكاء الاصطناعي، والتي قال إنها ستساهم في الأمن الإقليمي وتجعل «البلدين عظيمين معاً».