هيمنت الحرب المدمرة والأوضاع المأساوية في قطاع غزة على مباحثات 4 وزراء خارجية عرب على هامش مؤتمر «حل الدولتين» المنعقد في نيويورك.وأفاد بيان مصري أن وزير الخارجية بدر عبدالعاطي اجتمع مع وزراء خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان و الأردن أيمن الصفدي وقطرالشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني على هامش المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.وقال البيان إن الاجتماع تبادل الرؤى حول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والجهود المصرية-القطرية المشتركة مع الولايات المتحدة لاستئناف وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وحقن دماء الشعب الفلسطيني، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل عاجل ودون عوائق.وبحث الوزراء العرب الخطوات القادمة لتنفيذ الخطة العربية-الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، والإعداد لمؤتمر القاهرة الدولي لإعادة الإعمار بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة.ووفق البيان المصري، فإن اللقاء عكس التوافق في الرؤى ووحدة المواقف بين الدول الأربع، والرغبة في بذل مزيد من الجهود المشتركة للعمل على إيجاد حلول سياسية ودبلوماسية للأزمات التي تموج بها المنطقة، كما اتفق الوزراء على مواصلة التشاور والتنسيق بينهم بما يحقق المصالح المشتركة ودعم الأمن والاستقرار الإقليمي.