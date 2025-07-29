قتل ما لا يقل عن 78 فلسطينياً في أنحاء قطاع غزة، اليوم (الثلاثاء)، بينهم امرأة حامل تم توليد طفلها بعد وفاتها، لكنه توفي أيضاً، وفقاً لمسؤولين صحيين محليين.وأعلنت مصادر فلسطينية مقتل العشرات أثناء محاولتهم الحصول على الطعام على الرغم من إعلان إسرائيل عن تخفيف القيود على دخول المساعدات الإنسانية.وفي ظل تصاعد الضغوط الدولية على سلطة الاحتلال بسبب أزمة الجوع المتفاقمة في غزة، أعلنت إسرائيل في عطلة نهاية الأسبوع أن الجيش سيوقف عملياته في مدينة غزة، ودير البلح، والمواصي لمدة 10 ساعات يومياً، وستُحدد طرق آمنة لتسليم المساعدات. كما استؤنفت عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات من قبل المجتمع الدولي.من جانبها، أكدت وكالات الإغاثة أن هذه الإجراءات غير كافية لمواجهة المجاعة المتزايدة في القطاع.وقال المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مارتن بينر، إن جميع الشاحنات الـ55 التي دخلت يوم الأحد تم تفريغ حمولتها من قبل الحشود قبل أن تصل إلى وجهتها. وأعلن مسؤول آخر في الأمم المتحدة أن الأوضاع على الأرض لم تتغير، ولم يسمح بفتح طرق بديلة. وأكدت إسرائيل أنها ستواصل عملياتها العسكرية بالتوازي مع هذه التدابير الإنسانية الجديدة.