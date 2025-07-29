نيابة عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، شارك مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون التنسيقي، على هامش المؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي ترأسه المملكة بالشراكة مع الجمهورية الفرنسية، المنعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض مستجدات الأوضاع على الأراضي الفلسطينية، والجهود المشتركة للدفع تجاه تنفيذ حل الدولتين بما يضمن أمن واستقرار المنطقة، ويعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة بما فيها قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

حضر الاجتماع، مدير عام مكتب وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور محمد بن خالد الشهري.