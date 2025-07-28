هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الإثنين) بأنه سيأمر بشن هجمات أمريكية جديدة على المنشآت النووية الإيرانية إذا حاولت طهران إعادة تشغيل المنشآت التي قصفتها الولايات المتحدة الشهر الماضي، مؤكداً خلال محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في منتجع تيرنبري للغولف على الساحل الغربي لأسكتلندا أن «إيران ترسل إشارات سيئة»، وأن أي محاولة منها لاستئناف برنامجها النووي ستُسحق على الفور.وقال ترمب للصحفيين: «قضينا على قدراتهم النووية، قد يستأنفون البرنامج من جديد، وإذا فعلوا ذلك، فسنقضي عليه بأسرع مما تتخيلون».وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس قد قال في وقت سابق اليوم، إن تل أبيب تستعد لمفاجأة إيران مرة أخرى في المستقبل، مطالباً قادة إيران أن يتوقفوا عن تهديدهم، جاء ذلك خلال كلمة بمناسبة إعادة تأهيل المباني المدمرة بسبب الحرب الأخيرة مع إيران.بالمقابل، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان استعداد بلاده للتعاون مع أنظمة الرقابة الدولية على البرنامج النووي، مشدداً على أن ذلك لا يعني التنازل عن حقوق إيران.وقال بزشكيان خلال مراسم استلام أوراق اعتماد السفير الفرنسي الجديد بيير كوشار اليوم إن طهران لا تسعى إلى الحرب بل إلى الحوار، لكنها سترد بحزم وقوة على أي تكرار للعدوان.ولفت الرئيس الإيراني إلى سعي حكومته لتعزيز التفاهم الداخلي والانفتاح الخارجي، معتبراً أن الدول الغربية تعرقل هذا المسار عبر حملات دعائية واتهامات باطلة بشأن السلاح النووي.وأشار إلى أن بلاده تطالب بحقوقها في إطار القوانين الدولية وتلتزم بها.