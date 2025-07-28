قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إنه يتطلع لإطعام الناس في قطاع غزة، مشدداً على أنه يريد وقفاً لإطلاق النار، بحسب صحيفة «الغارديان».

وأضاف ترمب خلال زيارة إلى أسكتلندا: «قدمنا مالاً لغزة ولم يشكرنا أحد»، مشيراً إلى أنه يتعين أن تقدم دول أخرى المزيد.

وتعليقاً على انتشار صور الأطفال المجوّعين في غزة، قال ترمب: «لا أؤيد ادعاء نتنياهو بعدم وجود مجاعة في غزة، بناء على ما يعرضه التلفزيون، يبدو أن الأطفال يعانون جوعاً شديداً، الأطفال يجب أن ينعموا بالغذاء والأمان على الفور».

وأقرّ ترمب بأن إخراج المحتجزين الإسرائيليين المتبقين في قطاع غزة سيكون صعباً، مضيفاً أنه أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن عليه اعتماد مقاربة أخرى بشأن قطاع غزة.

يأتي ذلك فيما وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي - في كلمة مسجلة له - رسالة خاصة إلى نظيره الأمريكي دونالد ترمب، حثه خلالها على بذل كل جهد ممكن لإنهاء حرب غزة وإتاحة دخول المساعدات، قائلاً: «أوجه ندءا خاصاً للرئيس ترمب لأن تقديري له الشخصي بإمكانياته ومكانته هو القادر على إنهاء الحرب وإدخال المساعدات، من فضلك ابذل كل جهد لإنهاء الحرب وإدخال المساعدات وأتصور أن الوقت قد حان لإنهاء هذه الحرب».

وبحسب وكالة «رويترز» قالت الحكومتان الأمريكية والبريطانية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيستضيف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في منتجعه للغولف في غرب أسكتلندا، اليوم (الإثنين)، لإجراء محادثات تراوح بين اتفاق التجارة الثنائية الأخير وأزمة الجوع المتفاقمة في غزة.