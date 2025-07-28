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أفادت الأمم المتحدة بأن الجوع تراجع قليلا في 2024، ليشمل نحو (638 - 720) مليون شخص، أي نحو (8.2%) من سكان العالم، بانخفاض (0.3%) عن 2023، بفضل التحسن في أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا، بينما تفاقم في أفريقيا وغرب آسيا، حيث يتجاوز (20%) في القارة الأفريقية.

وتُقدَّر أعداد الجياع بحلول 2030 بنحو (512) مليون شخص، (60%) منهم في أفريقيا. ومن بين الدول الأكثر تضررا: نيجيريا، والسودان، والكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، إضافة إلى قطاع غزة الذي يعاني سكانه بالكامل من انعدام أمن غذائي حاد.

وبلغ عدد من يعانون من انعدام أمن غذائي متوسط أو حاد نحو (2.3) مليار شخص في 2024، وهو رقم ثابت مقارنة بـ2023، لكنه يزيد (335) مليونا عن 2019.

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