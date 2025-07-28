كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه يفكر في تقصير المهلة المحددة بـ50 يوماً للتوصل إلى اتفاق بين روسيا والولايات المتحدة بشأن أوكرانيا، محدداً نحو «10 أيام أو 20 يوما» لإنهاء الحرب. وقال ترمب في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم(الإثنين)، إن الرئيس فلاديمير بوتين خيب ظنه. وأعلن أنه سيفرض عقوبات إضافية على روسيا إلا إذا تم التوصل إلى «صفقة».

وأقر ترمب بوجود مجاعة حقيقية في قطاع غزة، مؤكداً أن الأولوية القصوى هي إطعام الناس؛ لأن الكثير منهم يتضورون جوعاً. وأفاد بأنه لن يتخذ موقفاً بشأن دولة فلسطينية في الوقت الحالي. وأكد الرئيس الأمريكي أن إسرائيل تتحمل مسؤولية كبيرة عن تدفق المساعدات، وقادرة على فعل الكثير في ما يتعلق بإيصال الطعام.

وشدد على أنه يريد وقف النار في القطاع المحاصر، لافتاً إلى أن «أمريكا قدمت الكثير من المال والكثير من الطعام، والدول الأخرى تزيد مساهماتها الآن.. إنها فوضى عارمة.. يجب أن يحصلوا على الغذاء والأمان الآن». وأعلن أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات إنسانية بقيمة 60 مليون دولار، وسيتعين على الدول الأخرى زيادة مساهماتها. وأضاف أنه ناقش هذه القضية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأحد، وأبلغته أن الدول الأوروبية ستزيد مساعداتها بشكل كبير.

واتهم ترمب حماس بأنها لا تريد الإفراج عن الرهائن المتبقين. وقال إنه لولا وجوده في السلطة لكان العالم يواجه الآن 6 حروب كبرى.

وأضاف أنه أخبر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن عليه اتخاذ نهج مختلف، وأن نسق القتال في غزة الآن يجب أن يتغير، لافتاً إلى أن الأطفال في غزة جوعى للغاية. وأضاف ترمب أن الولايات المتحدة ستعمل مع دول أخرى لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لسكان غزة.

وقال للصحفيين بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في منتجعه للغولف بأسكتلندا: «سننشئ مراكز طعام»، دون أسوار أو حواجز لتسهيل الوصول.

وانتقد ترمب حركة حماس، وقال إن التعامل معها أصبح صعباً في الأيام القليلة الماضية، مشيراً إلى أنه تحدث مع نتنياهو حول «خطط مختلفة» لتحرير الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في القطاع.

وعندما سُئل عما إذا كان وقف إطلاق النار لا يزال ممكناً، قال ترمب: «نعم، وقف إطلاق النار ممكن، لكن عليك التوصل له، عليك إنهاؤه»، ولم يوضح ما يعنيه.

بدوره، أعلن رئيس الحكومة البريطانية ستارمر أن بلاده تعمل مع الأردن لإيصال المساعدات، واصفاً ما يحدث في غزة بأنه «مروع». وشدد على ألا أحد يريد رؤية استمرار الوضع في غزة، وأن الوضع الإنساني كارثي. وتحدث عن العمل مع الأردن لإسقاط مساعدات من الجو إلى القطاع المحاصر.

وأيد ستارمر كلام ترمب عن غزة، مؤكداً أنها أزمة إنسانية، «إنها كارثة بكل المقاييس.. أعتقد أن الناس في بريطانيا يشعرون بالاشمئزاز مما يشاهدونه على شاشاتهم».