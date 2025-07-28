أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم (الاثنين) أن مؤتمر حل الدولتين، الذي تستضيفه الأمم المتحدة برئاسة سعودية فرنسية مشتركة، فرصة ونقطة تحول حاسمة تجاه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مشدداً على أن حل الدولتين هو «الإطار الوحيد المبني على القانون الدولي» لتسوية النزاع.وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنه لا شيء يبرر إبادة غزة التي تكشفت أمام أعين العالم، مشدداً على أن التدمير الشامل لغزة أمر لا يُطاق ويجب أن يتوقف.وقال غوتيريش: «إن ضم إسرائيل التدريجي للضفة الغربية غير قانوني ويجب أن يتوقف»، معرباً عن إدانته للإجراءات الأحادية الإسرائيلية في الضفة التي قال إنها تقوض حل الدولتين إلى الأبد.وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة وقف الجرائم الإسرائيلية في غزة والضفة قائلاً: «هذه الإجراءات غير مقبولة ويجب أن تتوقف».من جهتها، قالت وزيرة خارجية كندا أنيتا آناند اليوم إن حل الدولتين هو المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام للفلسطينيين والإسرائيليين، مضيفة في كلمة لها بالمؤتمر: «نحن هنا لأن هذه اللحظة تتطلب منا الشجاعة والعزم السياسي، يجب أن نختار مساراً مختلفاً يقود إلى حل مستدام وعادل».واعتبرت أن الاتفاقات السياسية وحدها لا تكفي، موضحة أن كندا ملتزمة بدعم المبادرات التي تعزز السلام، وتدعم جهود الوساطة وبناء السلام.