لقي 13 شخصاً مصرعهم، بينهم أطفال، في حادثة غرق عبّارة نهرية بولاية النيجر (شمال نيجيريا) كانت تقل 39 شخصاً متجهين إلى السوق المحلية أمس (الأحد).

وأوضح المتحدث باسم خدمات الطوارئ إبراهيم أودو حسيني أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال 13 جثة، وإنقاذ 26 آخرين، وذلك في أحدث فصول سلسلة من الحوادث المائية المتكررة التي تشهدها البلاد.

فيما قال المسؤول في الصليب الأحمر بولاية النيجر أبو بكر إدريس إن القارب كان محمّلاً بالحبوب والمواشي، عازياً أسباب الغرق إلى الحمولة الزائدة.

وشهد النيجر في نوفمبر الماضي غرق 27 شخصاً بعد انقلاب قارب في نهر النيجر، شهد قبله بشهر غرق العشرات إثر انقلاب قارب كان يقل نحو 300 شخص معظمهم نساء وأطفال كانوا متجهين لحضور مهرجان، وفي سبتمبر الماضي لقي أكثر من 40 شخصاً حتفهم جراء غرق قارب مكتظ في نهر غومي بولاية زامفارا.

وتعاني نيجيريا، الدولة الأكبر في أفريقيا من حيث عدد السكان، من ضعف في أنظمة السلامة البحرية، إضافة إلى سوء الأحوال الجوية والفيضانات خلال موسم الأمطار، وتكرار استخدام القوارب المحمّلة بأكثر من طاقتها.

وتُثير هذه الحوادث المتكررة مخاوف متزايدة بشأن ضعف البنية التحتية في وسائل النقل النهري في نيجيريا، إلى جانب غياب الرقابة الفعالة على شروط السلامة والحمولات المسموح بها.

وتطالب منظمات محلية ودولية بإصلاحات عاجلة لضمان سلامة المواطنين الذين يعتمدون على النقل النهري، خصوصاً في المناطق الريفية النائية التي تفتقر إلى طرق برية مناسبة.