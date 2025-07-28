دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الأمريكي دونالد ترمب إلى بذل كل الجهد لإيقاف حرب غزة، وإدخال المساعدات، مؤكداً أن الوقت قد حان لإنهاء هذه الحرب.وفي كلمة له عن الأوضاع في غزة اليوم (الإثنين)، رداً على الاتهامات الموجهة لمصر بعرقلة دخول المساعدات الإنسانية، أكد السيسي أن مصر لا تستطيع منع أو عرقلة دخول المساعدات بسبب المسؤولية الأخلاقية والوطنية التي تحملها الدولة المصرية على عاتقها تجاه القضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين. وقال إن لدى مصر عدداً كبيراً من شاحنات المساعدات المستعدة للعبور لغزة وتنتظر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني الذي تسيطر عليه إسرائيل.وأضاف السيسي أن تشغيل معبر رفح لا يرتبط بالجانب المصري فقط من المعبر، بل يتوقف على فتح المعبر من الجانب الآخر الذي تسيطر عليه إسرائيل. وتحدث عن جهود بلاده في هذا الصدد، مؤكداً أنها تركز على 3 محاور: إيقاف الحرب، إدخال المساعدات، وإطلاق سراح المحتجزين.وأفاد الرئيس المصري بأن هذه المحاور يتم تناولها في المفاوضات مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، بمشاركة قطرية وأمريكية بجهود الوساطة، لافتاً إلى أن جهود التفاوض هذه كانت تتعثر من وقت إلى آخر. وأكد حرص بلاده على إدخال أكبر حجم من المساعدات لقطاع غزة خلال الشهور الماضية.ووصف السيسي الوضع الإنساني داخل قطاع غزة بـ«المأساوي»، مؤكداً أن ظروف المعيشة في القطاع أصبحت «لا تطاق»، وطالب بضرورة إدخال أكبر قدر من المساعدات الغذائية والطبية وكل ما من شأنه تخفيف الأزمة والمعاناة داخل القطاع.وشدد السيسي على أن الدولة المصرية لا يمكن أن تقوم بدور سلبي تجاه الأشقاء الفلسطينيين كما يتم الترويج له خلال الفترة الأخيرة، وأضاف: «لنا دور محترم وشريف ومخلص وأمين ولا يتغير ولن يتغير تجاه الأشقاء، وحريصون على إيجاد حل نهائي للقضية الفلسطينية ينهي الحرب».ودعا المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لإيقاف الحرب الدائرة في قطاع غزة وإدخال المساعدات وإنهاء الأزمة.ولليوم الثاني على التوالي، أعلن الهلال الأحمر المصري انطلاق الفوج الثاني من قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة»، وتضم 1500 طن من المساعدات الإنسانية إلى غزة. ويأتي ذلك في إطار الجهود الرامية لتقديم الدعم الغذائي لأهالي القطاع.وأعلن الهلال الأحمر المصري أن حجم المساعدات الإغاثية التي تم إدخالها إلى غزة منذ بداية الأزمة تجاوز 35 ألف شاحنة، حاملةً أكثر من 500 ألف طن من المواد الإغاثية، تنوعت بين الغذاء والماء والمستلزمات الطبية والأدوية، فضلاً عن مواد الإيواء ومستلزمات النظافة الشخصية، والألبان، وحفاضات الأطفال، إلى جانب سيارات الإسعاف، وشاحنات الوقود.