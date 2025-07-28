أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم (الإثنين)، تسجيل 14 حالة وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية في القطاع المنكوب خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 147 حالة، بينها 88 طفلاً.فيما أفادت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بوصول أكثر من 300 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.وذكرت في بيان نشرته عبر منصة «إكس»، أن أكثر من 120 شاحنة وصلت أمس، في حين أكدت أن هناك نحو 180 شاحنة أخرى تنتظر دخولها لتفريغ محتوياتها وتوزيعها على السكان المحليين من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.من جانبها، حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، من تفاقم أزمة سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة، والتي تضاعفت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، نتيجة للحصار المستمر المفروض على القطاع منذ بداية الحرب.وأكدت منظمة الصحة العالمية أن مستوى سوء التغذية في قطاع غزة قد بلغ مستويات مقلقة جداً، إذ سجلت أعلى نسبة للوفيات المتعلقة بسوء التغذية في شهر يوليو الماضي، بواقع 74 حالة وفاة، منها 24 طفلاً دون سن الخامسة.وأفادت سلطة الاحتلال التي تفرض حصاراً مشدداً على غزة منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023، أنها بدأت تنفيذ «وقف إطلاق نار تكتيكي يومي» في بعض مناطق القطاع اعتباراً من يوم أمس؛ بهدف تسهيل مرور قوافل المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.