لوح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بأن تل أبيب تستعد لمفاجأة إيران مرة أخرى في المستقبل. ودعا في كلمة بمناسبة إعادة تأهيل المباني المدمرة بسبب الحرب الأخيرة مع إيران، اليوم(الإثنين)، قادة إيران إلى أن يتوقفوا عن تهديد إسرائيل التي وجهت «ضربة قاضية» للبرنامج النووي الإيراني، وفق قوله.وجّه يسرائيل كاتس، أمس(الأحد)، تحذيرا مباشرا إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، قائلاً إنه في حال استمرار طهران بتهديد بلاده، فإن «أذرع إسرائيل الطويلة ستصل إلى خامنئي شخصيًا».وقال كاتس خلال زيارته لقاعدة «رامون» الجوية: «أريد أن أوجّه رسالة واضحة إلى خامنئي: إذا واصلت تهديد إسرائيل، فإن أيدينا الطويلة ستصل مرة أخرى، وبقوة أكبر، إلى طهران وإليك شخصياً. لا تهددوا، كي لا تتعرضوا للضرر».وشنت إسرائيل في 13 يونيو الماضي حملة قصف على إيران، حيث ضربت مواقع عسكرية ونووية إيرانية، فضلاً عن اغتيال قادة عسكريين كبار وعلماء نوويين. وردت إيران بإطلاق طائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.وأدت الحرب إلى تدخل أمريكي، وقصفت الولايات المتحدة في 22 يونيو، موقع تخصيب اليورانيوم تحت الأرض في فوردو جنوب طهران، ومنشأتين نوويتين في أصفهان ونطنز. وردت إيران مستهدفة قواعد عسكرية في قطر والعراق، من دون تسجيل أية إصابات، قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 24 يونيو وقف النار بين إسرائيل وإيران.