في خطوة دبلوماسية جريئة، تنطلق اليوم (الإثنين) أعمال مؤتمر دولي في مقر الأمم المتحدة، برعاية مشتركة من السعودية وفرنسا، لبحث سبل تفعيل حل الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وسط غياب لافت للولايات المتحدة وإسرائيل اللتين قاطعتا الحدث.

ويهدف المؤتمر إلى صياغة خارطة طريق تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة، في إطار مبادرة أممية شاملة تعيد إحياء المسار السياسي المجمد منذ سنوات.

ويأتي المؤتمر بعد تأجيله في يونيو الماضي عقب توتر إقليمي بسبب هجوم إسرائيلي على إيران، بينما يسبق إعلانًا فرنسيًا مرتقبًا خلال الجمعية العامة القادمة للأمم المتحدة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن بلاده ستقود دعوة دولية للاعتراف الجماعي بفلسطين، مع إطلاق نداء دولي من نيويورك بحلول 21 سبتمبر. ولفت إلى توقعات بإدانة حركة حماس والمطالبة بنزع سلاحها كجزء من أي حل دائم.

في المقابل، وصفت الولايات المتحدة المؤتمر بأنه «هدية لحماس»، معلنة رفضها المشاركة، كما انسحبت إسرائيل رسميًا، مؤكدة أن الأولوية يجب أن تكون لإدانة حماس وإعادة الرهائن.

ورغم الاعتراضات، يحظى المؤتمر بدعم أممي واسع، استنادًا إلى قرار الجمعية العامة الذي صوّتت لصالحه 143 دولة في مايو الماضي، في وقت لا تزال فيه واشنطن تستخدم «الفيتو» لمنع منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.