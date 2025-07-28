أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن وفدا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة سيزور طهران في غضون أسبوعين.وقال بقائي، اليوم(الإثنين): إنه سيتم تقديم دليل إرشادي بشأن مستقبل تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بناء على قانون برلماني صدر في الآونة الأخيرة يفرض قيودا على هذا التعاون.وكان نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، أفاد الأربعاء، بأن إيران وافقت على السماح لفريق فني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارتها خلال الأسابيع القادمة لمناقشة آلية جديدة للعلاقات بين الطرفين. وأضاف لصحفيين خلال زيارة لنيويورك «سيأتي الوفد إلى إيران لمناقشة الآلية، وليس لزيارة المواقع النووية».وصعدت طهران من موقفها بإعلانها مطلع يوليو الجاري وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تحرك وصفه خبراء بأنه ينذر بمرحلة أخطر من الأزمة.وجاء القرار بعد مصادقة الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، على قانون أقره البرلمان عقب هجمات إسرائيلية وأمريكية غير مسبوقة طالت منشآت نووية إيرانية، وأدت إلى مقتل مئات الأشخاص، فيما توعدت طهران بمحاسبة الوكالة ومديرها العام على ما وصفته بـ«التواطؤ مع الجرائم».وحذر بيزشيكان من أنه في حال تكرار العدوان على إيران، فإن رد طهران سيكون «أكثر حسماً وإيلاماً»، وفق قوله.وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، في منشور على منصة «إكس»، أن مفتشيها غادروا إيران عائدين إلى مقر الوكالة. وأفادت الوكالة بأن المفتشين كانوا في طهران طوال فترة التصعيد العسكري الذي استمر 12 يوما مع إسرائيل الشهر الماضي، والذي تضمن ضربات أمريكية على المنشآت النووية في إيران.وأعلنت إيران في 9 يوليو، إزالة كاميرات المراقبة التابعة للوكالة من المنشآت النووية في البلاد، لافتة إلى أن عدداً كبيراً من مفتشي الوكالة غادروا البلاد أيضاً.