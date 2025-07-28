كشفت مصادر عراقية مطلعة، أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني زار العاصمة بغداد لمدة 10 ساعات التقى خلالها عدداً من أبرز قيادات تحالف «الإطار التنسيقي» الحاكم، إلا أنه لم يجتمع برئيس الوزراء محمد شياع السوداني.وأكدت المصادر لـ«عكاظ» أن قاآني أجرى لقاءات منفصلة مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، رئيس تحالف الفتح هادي العامري، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي همام حمودي.وتركزت المحادثات، وفق المصادر، على تطورات الأوضاع الإقليمية، إلى جانب مناقشة الأوضاع السياسية في العراق، خصوصا ملف الانتخابات القادمة ومسار التحالفات داخل الإطار التنسيقي.وفي أعقاب زيارة المسؤول الإيراني عقد تحالف الإطار التنسيقي، الليلة الماضية اجتماعا طارئا بحضور رئيس الحكومة العراقية في مكتب زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم لمناقشة الأوضاع الأمنية التي شهدتها العاصمة بغداد، إلى جانب طرح قضايا مهمة بينها حصر السلاح بيد الدولة.وعلمت «عكاظ» أن الاجتماع ركز على مسألتين هما حصر السلاح بيد الدولة، وقانون الحشد الشعبي الذي أثار جدلا واسعا بين واشنطن وبغداد في الآونة الأخيرة، فيما لم يحسم الاجتماع مسألة حصر السلاح بيد الدولة نظرا لمعارضة بعض فصائل الحشد لهذا التوجه.وقالت المصادر: «إن الاجتماع جرى وسط توترات بشأن قانون الحشد الشعبي الذي ينتظر إقراره من مجلس النواب، إذ إنه لم يحقق النصاب لجلستين متتاليتين، في محاولة من بعض القوى لعدم تمرير القانون».