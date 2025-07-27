في إطار جهوده الإنسانية الكبيرة، نجح فريق «مسام» الأسبوع الماضي في نزع 1151 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة ليرتفع بذلك إجمالي ما تم نزعه منذ مطلع الشهر الجاري إلى 4852 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

وأفاد مشروع «مسام» في تغريدات على حسابه في «إكس» اليوم (الأحد) بأن فرقه الميدانية تمكّنت منذ انطلاق المشروع وحتى الآن من نزع 146957 لغماً مضاداً للدبابات و6827 لغماً مضاداً للأفراد، إضافة إلى 345554 ذخيرة غير منفجرة و8250 عبوة ناسفة، وتطهير 68694881 متراً مربعاً من الأراضي.

وأشاد مسؤولون يمنيون بالدور الرائد الذي يلعبه مشروع «مسام» في حماية الشعب اليمني وتفكيك التهديدات التي تستهدف بدرجة رئيسية البسطاء من المواطنيين خصوصاً رعاة المواشي والمزارعين وعابري الطرقات، موضحين أن نجاح مشروع «مسام» في تفكيك ونزع أكثر من نصف مليون لغم يعد انجازاً كبيراً خصوصاً في ظل وجود حقول ألغام في عدد من مناطق التماس.

وثمن نائب وزير النقل اليمني ناصر شريف الدعم السعودي السخي والتجديد المستمر لمشروع «مسام»، مؤكداً أن الجهود الكبيرة الذي بذلها المشرع أسهمت في حماية المسافرين على الخطوط الطويلة أو في الطرقات بين القرى والمدن والمحافظات التي كانت موبوءة بالألغام والمتفجرات التي زرعها الحوثيون وراح ضحيتها عدد من المسافرين.

وقال شريف لـ«عكاظ»: مشروع «مسام» لم يحمِ الإنسان اليمني فقط بل ساهم في حماية وتأمين البنية التحتية خصوصاً الطرق والجسور التي تعرض بعضها للتفخيخ، فضلاً عن تأمين الساحل اليمني وعودة الموانئ للعمل.

وأشار إلى أن مشروع «مسام» السعودي من أنجح المشاريع الإنسانية في اليمن بل شريك رئيسي ومهم مع الحكومة اليمنية، ودوره لا يقتصر على نزع الألغام بل تأهيل الكوادر اليمنية وتفكيك الألغام والعبوات الناسفة ومخلفات الحرب والتخلص منها وتوعية المجتمع بخطرها، ولعلنا لاحظنا كيف نجحت التوعية في حماية الطفولة والنساء في محافظة تعز حين حاول الحوثيون زرع عبوات ناسفة داخل حقيبة مستلزمات نسائية للتمويه، معرباً عن تقديره للدعم السعودي المستمر لهذا المشروع الرائد وحرص القيادة السعودية على مساعدة الشعب اليمني على الأصعدة كافة كون المملكة تعتبر الداعم الرئيسي للشعب اليمني في مختلف المجالات الإنسانية والتنموية والاقتصادية والإغاثية.