أعلن متحدث باسم مكتب رئيس وزراء تايلند اليوم (الأحد) موعد اجتماع الزعيمين التايلندي والكمبودي بهدف أجراء محادثات لإنهاء الأعمال العدائية، مؤكداً أنهما سيجتمعان في ماليزيا، وذلك عقب مواجهات أدت إلى مقتل 34 شخصاً ونزوح 168 ألفاً.ونقلت مجلة «بولتيكو» عن المتحدث جيرايو هوانجساب أن رئيس الوزراء التايلندي بالإنابة فومتام ويتشاياتشاي سيحضر محادثات غداً (الاثنين)، استجابة لدعوة من رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، لمناقشة جهود السلام في المنطقة، موضحاً أن نظير فومتام الكمبودي هون مانيت سيحضر المحادثات أيضاً على الرغم من أن الجانب الكمبودي لم يؤكد ذلك.وأشار إلى أن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم يتصرف بصفته رئيساً لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي تعقد على أساس دوري سنوي من قبل أعضائها العشرة.وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن أمس أنه لن يمضي قدماً في اتفاقيات التجارة مع أي من البلدين إذا استمرت الأعمال العدائية، موضحاً أن الجانبين اتفقا على الاجتماع للتفاوض على وقف إطلاق النار.وكان رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت قد قال في وقت سابق اليوم إن بلاده وافقت على السعي إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، موضحاً أن ترمب أبلغه أن تايلند وافقت أيضاً على وقف الهجمات عقب محادثة الرئيس الأمريكي مع فومتام.وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد حث نائب رئيس الوزراء الكمبودي وزير الخارجية براك سوخون على تهدئة التوترات فوراً، والموافقة على وقف إطلاق النار مع تايلند بشأن النزاع الحدودي المستمر، مؤكداً رغبة ترمب في السلام وأهمية وقف إطلاق النار.وأشار إلى أن بلاده مستعدة لتسهيل المناقشات المستقبلية لضمان السلام والاستقرار بين تايلند وكمبوديا.