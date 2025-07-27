أعلنت السلطات الروسية إلغاء العرض البحري السنوي الكبير، الذي كان من المقرر إقامته في مدينة سان بطرسبرغ بمناسبة «يوم الأسطول الروسي»، والذي يصادف الأحد الأخير من شهر يوليو من كل عام، وأرجعت السلطات هذا القرار إلى «أسباب أمنية».

ولم تكشف السلطات الروسية تفاصيل محددة حول التهديدات المحتملة، وسط تصاعد التوترات في ظل الحرب المستمرة مع أوكرانيا، وهو القرار الذي بعد هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على منطقة قريبة من سان بطرسبرغ، مما أدى إلى إصابة امرأة وتعطيل حركة الطيران في مطار بولكوفو.

وأعلنت السلطات المحلية في سان بطرسبرغ إلغاء العرض، الذي كان من المقرر أن يشمل عرض السفن الحربية والغواصات، إضافة إلى عروض جوية وعروض للقوارب الشراعية والمراكب الآلية. وفي البداية، أشار بيان لجنة النقل في المدينة إلى إلغاء الألعاب النارية والعرض الرئيسي، لكن البيان تم تعديله لاحقاً ليوضح أن وزارة الدفاع هي الجهة المسؤولة عن تنظيم الحدث.

وأفادت مصادر محلية، أن العرض كان من المقرر أن يُستبدل بمراسم وضع أكاليل الزهور واحتفالات محدودة في ساحة القصر بسان بطرسبرغ، ولم توضح السلطات طبيعة التهديدات الأمنية، لكن التوقيت يتزامن مع تصاعد الهجمات الأوكرانية على الأهداف الروسية، بما في ذلك العمليات البحرية في البحر الأسود، مما أثار تساؤلات حول التحديات الأمنية الداخلية التي تواجهها روسيا.

ويُعد يوم الأسطول الروسي، الذي أعيد إحياؤه في عام 2017 بقرار من الرئيس فلاديمير بوتين، مناسبة رئيسية لعرض القوة البحرية الروسية، ويُقام العرض الرئيسي عادةً في مدينة سان بطرسبرغ الساحلية، حيث تُعرض السفن الحربية والغواصات والطائرات البحرية في استعراض مهيب يحضره كبار المسؤولين، بما في ذلك الرئيس بوتين في معظم الأحيان.

ويهدف الحدث إلى إبراز قوة البحرية الروسية وتعزيز الروح الوطنية، إضافة إلى إرسال رسائل سياسية وعسكرية إلى المجتمع الدولي، وفي السنوات الأخيرة، اكتسب العرض أهمية رمزية متزايدة في ظل التوترات المتفاقمة مع الغرب، خصوصاً بعد ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014 وتفاقم الصراع مع أوكرانيا منذ الغزو الروسي الشامل في فبراير 2022.

ووفقاً لتقارير، فإن قرار الإلغاء هذا العام جاء بعد تحذيرات من أجهزة الأمن الروسية بشأن هجمات محتملة على السفن المشاركة في العرض. في عام 2024، تم إلغاء جزء من العرض في مدينة كرونشتات القريبة من سان بطرسبرغ لأسباب مماثلة، مما يعكس تصاعد المخاوف الأمنية، كما أفادت وزارة الدفاع الروسية بإسقاط 100 طائرة مسيّرة أوكرانية ليلة الأحد، منها 10 بالقرب من سان بطرسبرغ، مما تسبب في اضطرابات في مطار بولكوفو وإصابة مدنية.