توجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى نيويورك للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الذي ينعقد خلال الفترة من 28 إلى 30 يوليو الجاري برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا.

وتأتي مشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في إطار رئاسة الجامعة المشتركة مع الاتحاد الأوروبي لمجموعة العمل الثامنة، التي تركز على تقديم دعم سياسي واقتصادي وأمني للدولة الفلسطينية المستقلة في إطار حل الدولتين.

ويُعد المؤتمر الدولي للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية حدثاً بارزاً يهدف إلى إعادة إحياء جهود تحقيق حل الدولتين كإطار لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، ويأتي في سياق تصاعد التوترات في المنطقة، خصوصاً بعد التصعيد العسكري في غزة منذ أكتوبر 2023، الذي أسفر عن خسائر بشرية ومادية جسيمة، حيث أفادت تقارير بمقتل وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب دمار واسع النطاق في البنية التحتية.

وتترأس المؤتمر السعودية وفرنسا بشكل مشترك، ما يعكس الدور المتزايد للدبلوماسية السعودية في دفع المجتمع الدولي نحو تسوية عادلة وشاملة، ويشارك في المؤتمر عدد كبير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إلى جانب منظمات دولية وإقليمية، مثل جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى هيئات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني.

وتتمحور القضية الفلسطينية حول إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967، مع القدس الشرقية عاصمة لها، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، مثل قرار مجلس الأمن 242، وقد أكد أبو الغيط مراراً على مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية، مشدداً على رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم.

في السنوات الأخيرة، واجهت جهود حل الدولتين تحديات كبيرة، بما في ذلك توسع الاستيطان الإسرائيلي، وتدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، وتراجع التزام بعض الأطراف الدولية بهذا الحل.

ويأتي المؤتمر كجزء من سلسلة جهود عربية ودولية، مثل تلك التي قامت بها اللجنة الوزارية العربية الإسلامية التي تشكلت في نوفمبر 2023 خلال القمة العربية الإسلامية، والتي تسعى لتنسيق المواقف ودعم وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية.