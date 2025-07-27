وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (السبت) الوضع الإنساني في قطاع غزة بـ«الصعب للغاية»، داعياً إلى تحرك دولي واسع لتقديم المساعدات.وأكد ترمب خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن سكان القطاع يعانون من الجوع، وأن بلاده قدمت مساعدات إنسانية إلى غزة بقيمة 60 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، مضيفاً: «لم نشهد أي شكر مقابل ما قدمناه».ولفت إلى أن أمريكا تسعى إلى إعادة الرهائن من غزة، موضحاً أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى إدارته. وطالب الرئيس الأمريكي إسرائيل باتخاذ قرار واضح بشأن مستقبل غزة، مشدداً بالقول: «لا أعلم ما الذي قد يحدث هناك».ولفت إلى أنه سيناقش مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الوضع في غزة، داعياً إلى مشاركة دول أخرى في جهود الإغاثة الإنسانية.وكانت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية قد ذكرت أن ترمب عبّر عن انزعاجه الشديد بعد اطلاعه على صور تُظهر تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، واصفاً الوضع هناك بأنه كارثي ويجب أن ينتهي.ونقلت الصحيفة عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن ترمب وجّه مستشاره المبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف بالعمل على إيجاد حل مبتكر لبرنامج المساعدات الغذائية في غزة، في ظل تعقيدات المساعدات الأممية، مبيناً أن المبادرة الجديدة تتمحور حول «صندوق الإغاثة العالمي»، وهو مشروع مدعوم من الولايات المتحدة وإسرائيل، يُطرح كبديل عن برنامج المساعدات التابع للأمم المتحدة، الذي تتهمه تل أبيب بسوء الإدارة، وبالتأثر بتدخلات حركة حماس.