وصفت وزارة الخارجية السودانية إعلان قوات الدعم السريع تشكيل حكومة موازية بأنه «وهمي ودليل على انكسارها».

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها على منصة «إكس» اليوم (الأحد): إن إعلان المليشيا عن حكومتها الوهمية على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي دليل على انكسارها ودحرها على يد القوات المسلحة.

وأضافت أن مشاركة مكونات مدنية في هذا الإعلان الوهمي يكشف الوجه الحقيقي لتلك التحالفات ويؤكد انخراطها في المؤامرة التي كانت تحاك بتنسيق تام مع المليشيا للاستيلاء على السلطة بالقوة صبيحة 15 أبريل 2023.

وأعربت حكومة السودان عن قلقها العميق إزاء موافقة جمهورية كينيا وتمكين المليشيا المتمردة من عقد اجتماعاتها التحضيرية لإعلان حكومتها غير الشرعية في نيروبي، ما يعد انتهاكاً واضحاً لسيادة السودان وخرقاً لمبدأ عدم التدخل في الشأن الداخلي، ويناقض مبادئ ومواثيق الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي والإيقاد بدعم وحدة السودان وسلامة أراضيه.

وناشدت حكومة السودان دول الجوار والمجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والهيئات الحكومية والتنظيمات إدانة هذا الإعلان.

وأكدت وزارة الخارجية أن التعامل مع هذ الإعلان بأي شكل من الأشكال يعتبر تعدياً على حكومة السودان وسيادتها على أراضيها كافة، وانتهاكاً صارخاً لحقوق ومقدرات الشعب السوداني.