فيما ارتفع عدد المصابين خلال الاشتباكات بين الأمن العراقي وفصيل مسلح في العاصمة بغداد، إلى 15 جرحاً، تحدثت أنباء عن سقوط قتلى في صفوف قوات الأمن. وأفادت الداخلية العراقية عبر بيان على منصة "إكس"، باعتقال 14 ممن تورطوا في الاعتداءات المسلحة داخل إحدى دوائر وزارة الزراعة يفي جانب الكرخ.وكانت مصادر مطلعة أكدت إصابة 9 من عناصر الأمن العراقي خلال اشتباكات مع فصيل مسلح شرقي العاصمة بغداد، اليوم(الأحد). وذكرت مصادر عراقية أنه جرى إرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة بعد اندلاع الاشتباكات. وحسب المصادر، فإن قوات الأمن العراقية تحاصر مقرات الفصائل المسلحة بمنطقة الدورة في العاصمة.وتجيء هذه الأحداث بعد أيام قليلة من إصابة عنصر أمني عراقي واعتقال متهمين خلال اشتباكات في منطقة الهدام بميسان شرق البلاد.وكان مصدر أمني، أعلن أنه في يوم الخميس خرجت قوة ساندة من الجيش العراقي بالاشتراك مع مفارز الشرطة لتنفيذ أوامر قبض قضائية في منطقة الهدام بناء على معلومات مؤكدة. وأضاف أنه «أثناء وصولها تعرضت لوابل من الرصاص من جميع الاتجاهات، مما أدى إلى إصابة أحد العناصر الأمنية إصابة خطرة نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات».ولفت إلى أن القوات الأمنية تحلت بأعلى درجات ضبط النفس وفقا لقواعد الاشتباك، لكن الطرف الآخر عاود مجددًا بتكثيف إطلاق النار، بدورها قامت القوة الأمنية بالرد على مصدر إطلاق النار وضرب طوق أمني، وبعد عملية مداهمة وتفتيش تم اعتقال مجموعة من المسلحين وضبطت أسلحة نارية مختلفة بحوزتهم.