أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (السبت) أن زعيمي كمبوديا وتايلاند اتفقا على عقد اجتماع فوري للتوصل سريعاً إلى وقف إطلاق النار، في ظل سعيه للتوسط لإحلال السلام بعد قتال دام 3 أيام على طول الحدود بين البلدين.

وصرح رئيس الوزراء التايلاندي بالإنابة فومتام ووشاياتشاي بأن بلاده توافق من حيث المبدأ على اتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار مع كمبوديا، لكنهم يريدون «نية صادقة من جانب كمبوديا».

جاء ذلك بعد أن تحدث الرئيس ترمب معه ومع رئيس الوزراء الكمبودي هون سين، وقال إن «الزعيمين اتفقا على الاجتماع فوراً وبسرعة والعمل على وقف إطلاق النار».

وأضاف فومتام أيضاً أنه طلب من ترمب «أن ينقل إلى الجانب الكمبودي رغبة تايلاند عقد حوار ثنائي في أقرب وقت ممكن لوضع التدابير والإجراءات اللازمة لوقف إطلاق النار والحل السلمي النهائي للصراع».

وامتدت الاشتباكات العسكرية على الحدود التايلاندية الكمبودية لليوم الثالث على التوالي، وظهرت نقاط اشتباك جديدة أمس (السبت)، فيما سعى كل جانب لكسب دعم دبلوماسي.

وقُتل 30 شخصاً على الأقل ونزح أكثر من 130 ألفاً في أسوأ قتال بين الجارتين في جنوب شرق آسيا منذ 13 عاماً.