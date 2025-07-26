دعا العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم (السبت) الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى بذل كل الجهود لوقف الحرب على غزة، وضمان تدفق المساعدات لجميع مناطق القطاع للتخفيف من الأوضاع الخطيرة والمأساوية، خلال اتصال هاتفي أجراه معه.أفادت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» بأن العاهل الأردني ناقش مع ترمب مجمل المستجدات في المنطقة، وخصوصاً التطورات في غزة وسورية.وأشاد عبدالله الثاني بجهود الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي في خفض التصعيد بالمنطقة، مبيناً أن الأردن مستمر بالعمل إلى جانب الولايات المتحدة والدول الفاعلة لتحقيق السلام الذي يضمن أمن واستقرار المنطقة بأكملها.وأشار إلى نجاح التنسيق الوثيق بين الأردن والولايات المتحدة في خفض التصعيد في سورية، مؤكداً أهمية استقرارها والحفاظ على سيادة أراضيها.وأشارت الوكالة إلى أن الأتصال تناول سبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وتوسيع التعاون الاقتصادي بينهما.من جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد اليوم أن بلاده ستستأنف عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات على قطاع غزة على الفور، موضحاً في منشور على حسابه بمنصة «إكس» أن الإمارات ستواصل إيصال الدعم الإغاثي إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه براً، وجواً، وبحراً.وأشار إلى أن الأوضاع الإنسانية في غزة «بلغت مرحلة حرجة وغير مسبوقة»، وأن الإمارات ستبقى ملتزمة بالتخفيف من المعاناة الإنسانية في القطاع.