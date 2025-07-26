أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (السبت)، موافقة تايلاند وكمبوديا على الاجتماع فوراً والتوصل سريعاً لآفاق لوقف لإطلاق النار، معرباً عن تطلعه إلى إبرام اتفاقيتي تجارة مع البلدين.وقال ترمب في منشور على منصة «تروث سوشيال» إنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع زعيمي كمبوديا وتايلند للضغط من أجل وقف إطلاق النار في ظل استمرار القتال على طول الحدود بين البلدين لليوم الثالث، واصفاً مكالمته مع رئيس وزراء كمبوديا هون مانيت بـ«الجيدة جداً».وأشار إلى أنه أطلع الأخير على المناقشات مع تايلند ورئيس وزرائها المكلّف، مبيناً أن الطرفين يسعيان إلى وقف فوري لإطلاق النار وتحقيق السلام، كما أنهما يتطلّعان للعودة إلى طاولة التجارة مع الولايات المتحدة، وهو ما نراه غير مناسب في الوقت الحالي ما لم يتوقف القتال.ولفت إلى أن البلدين اتفقا على الاجتماع فوراً والعمل بسرعة على التوصل إلى وقف لإطلاق النار، ومن ثم تحقيق السلام، مشدداً بالقول: «نأمل أن تسود بين البلدين علاقات طيبة لسنوات طويلة قادمة».وأضاف: «عندما تنتهي الأمور ويتم إحلال السلام، أتطلع إلى إبرام اتفاقيات تجارية مع كليهما»، لافتاً إلى أنه تحدث إلى رئيس الوزراء التايلندي المؤقت وتلمس رغبة لديه في وقف فوري لإطلاق النار، وفي السلام وأنه سينقل هذه الرسالة إلى رئيس وزراء كمبوديا.وقال ترمب: «بعد الحديث مع الطرفين، يبدو أن وقف إطلاق النار، والسلام، والازدهار، هي الخيارات الطبيعية والمنطقية، سنرى ما سيحدث قريباً».وكان مسؤولون كمبوديون قد أعلنوا في وقت مبكر اليوم مقتل 12 شخصاً في المعارك مع تايلند، التي دخلت يومها الثالث، ليرتفع عدد القتلى من الجانبين إلى 32.