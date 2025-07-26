أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر اليوم (السبت) أن بلاده تخطط لإيصال المساعدات إلى سكان غزة وإجلاء الأطفال المرضى والمصابين، مؤكداً أنه استعرض الخطط خلال محادثات مع نظيريه الفرنسي والألماني.وأفاد بيان صادر عن مكتب ستارمر قوله: «استعرض رئيس الوزراء كيف ستمضي بريطانيا قدماً في خططها للتعاون مع شركاء مثل الأردن لإسقاط مساعدات غذائية جواً، وإجلاء الأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية طبية»، موضحاً أن ستارمر ناقش مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس الوضع الإنساني في غزة، واتفقوا جميعاً على أنه مروّع.وأشار البيان إلى أن القادة اتفقو على ضرورة وضع خطط قوية لتحويل وقف إطلاق النار المطلوب بشكل عاجل إلى سلام دائم، مبيناً أنهم ناقشوا عزمهم على العمل معاً بشكل وثيق على خطة من شأنها تمهيد الطريق لحل طويل الأمد يحقق الأمن في المنطقة، واتفقوا على أنه بمجرد صياغة هذه الخطة، سيسعون إلى التعاون مع أطراف فاعلة أخرى، بما في ذلك من داخل المنطقة، لدفع هذه الخطة إلى الأمام.تأتي هذه المحادثات بعد يوم واحد من توجيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش انتقادات حادة للمجتمع الدولي لتجاهله المجاعة الواسعة النطاق في قطاع غزة، واصفاً إياها بأنها أزمة أخلاقية تشكل تحدياً للضمير العالمي.وكانت منظمات إغاثة قد حذّرت من ارتفاع عدد الأطفال الذين يعانون سوء التغذية الحاد في قطاع غزة الذي أحكمت إسرائيل حصاره، ومنعت إدخال المساعدات إليه في مارس في خضم حربها مع حركة حماس.