أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم (السبت)، سيطرتها على قريتين جديدتين في منطقة دنيبروبيتروفسك في شرق وسط أوكرانيا، هي الثانية في هذه المنطقة منذ بدء عمليتها العسكرية في فبراير 2022، مؤكدة في بيان أن السيطرة على بلدة مالييفكا في دنيبروبتروفسك وزيليني هاي في مقاطعة دونيتسك جاءت بعد عملية هجومية نشطة.

وقالت الوزارة: «نتيجة للعمليات الهجومية النشطة، حررت وحدات من مجموعة قوات الشرق قريتي زيليوني غاي في دونيتسك ومالييفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك»، مضيفة: بلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا المحور، ما يصل إلى 190 جندياً ومركبة قتالية مدرعة و8 سيارات، ومدفع ميدان.

وقرية مالييفكا هي الثانية التي تعلن القوات الروسية سيطرتها عليها في منطقة دنيبروبتروفيسك بعد السيطرة على قرية داتشنوي في المقاطعة نفسها، منذ بدء هجومها على أوكرانيا في فبراير 2022، ويمثل الاستيلاء على هذه القرية في دنيبروبتروفيسك، إذا أكدته كييف، انتكاسة رمزية أخرى للقوات الأوكرانية، إضافة إلى كونه قيمة إستراتيجية ميدانية للقوات الروسية التي تواصل تقدمها الميداني على جبهات القتال المختلفة في شرق وجنوب أوكرانيا.

في غضون ذلك، قصفت طائرات مسيرة أوكرانية معدات الاتصالات اللاسلكية وعتاد الحرب الإلكترونية في منطقة ستافروبول الروسية.