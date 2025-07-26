ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم (السبت) مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي، جهود القاهرة المكثفة للوساطة من أجل وقف إطلاق النار في غزة، وضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.وقالت الرئاسة المصرية، في بيان، إن الاتصال تناول جهود مصر المكثفة للوساطة من أجل وقف إطلاق النار في غزة، وتبادل الأسرى، وأكد ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ وملائم إلى أهالي القطاع.وأكد الرئيس الفرنسي دعم بلاده الكامل للمساعي المصرية، فيما شدد الجانبان على ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.ورحب السيسي بما أعلنه ماكرون أخيراً بشأن اعتزام فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم، مؤكداً أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود الفرنسية المتواصلة لتنفيذ حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق تطلعات الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في العيش بسلام جنباً إلى جنب، وتحقيق السلام الدائم والاستقرار في المنطقة.وتناول الاتصال التأكيد على دعم مصر للمبادرة الفرنسية السعودية المشتركة الهادفة إلى تنظيم مؤتمر دولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، المقرر عقده في نيويورك خلال يوليو الجاري.