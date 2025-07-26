يدلي الناخبون في تايوان، اليوم(السبت)، بأصواتهم في اقتراع يستهدف عزل خُمس أعضاء البرلمان، وجميعهم من الحزب المعارض الرئيسي. وأعلنت حكومة تايوان أن هذا التصويت يُعد أكبر عملية عزل برلماني في تاريخ الجزيرة.ويتوقع أن تعيد هذه الانتخابات تشكيل موازين القوى داخل البرلمان، وتمنح الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم بزعامة الرئيس لاي تشينغ-ته فرصة لاستعادة أغلبيته التشريعية.ورغم فوز لاي في الانتخابات الرئاسية العام الماضي، خسر حزبه أغلبيته في البرلمان، مادفع المعارضة لإقرار قوانين عارضتها الحكومة وفرض خفض في الموازنات ما يعقد الجهود الرامية إلى زيادة الإنفاق الدفاعي.وتحسم عملية التصويت مصير 24 نائبا من حزب المعارضة الرئيسي، وسط توقعات بعزلهم وإجراء انتخابات فرعية لمقاعدهم، ومن المنتظر إجراء اقتراع لعزل 7 نواب آخرين من الحزب نفسه يوم 23 أغسطس.وتصف المجموعات الداعية للعزل نفسها بأنها حركة «مناهضة للشيوعية»، وتتهم حزب المعارضة بخيانة تايوان من خلال عدم دعم ميزانية الدفاع وإثارة الفوضى في البرلمان. في المقابل، ينفي الحزب هذه الاتهامات.ودخل حزب المعارضة في حالة تعبئة كاملة لمواجهة ما وصفه بأنه «عزل خبيث» لا يحترم نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، مؤكدا أن تواصله مع بكين يأتي ضمن صلاحياته الرقابية المشروعة على الحكومة.ومن المقرر إغلاق صناديق الاقتراع عند الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي (08:00 بتوقيت غرينتش)، وظهور النتائج في المساء.